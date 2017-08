Quatre Béarnais en jet-ski de Bayonne à Londres pour les JO

BORDEAUX (Reuters) - Quatre aventuriers béarnais partis de Bayonne en jet-ski poseront le pied en Angleterre le 28 juillet pour soutenir leur ami Tony Estanguet, l'une des chances de médaille française en canoë-kayak aux JO de Londres.

Déjà en 2008, les quatre "mousquetaires avaient fait la route de Pékin en 4x4 et en Renault Kangoo pour rejoindre le triple champion du monde de slalom (2006, 2009 et 2010) et double champion olympique (2000 et 2004).

Cette fois, ils ont décidé de faire leur voyage d'une dizaine de jours par la mer.

""Des quatre, je suis le seul qui faisait du jet-ski mais pas sur de longues distances", explique Didier Brisset. "On a donc acheté chacun un engin du commerce sur lequel on a seulement doublé la capacité du réservoir pour gagner en autonomie".

Les jet-skis s'élanceront du port d'Anglet, à l'embouchure du Gave de Pau le 19 juillet pour une première "mise en jambes" jusqu'à Capbreton dans le sud des Landes. Ils en repartiront le lendemain direction Arcachon en Gironde et ainsi d'étape en étape jusqu'à Cherbourg d'où ils traverseront la Manche pour accoster près de Portsmouth.

Le reste du parcours jusqu'à Londres se fera par la route.

Dépassement de soi et esprit de solidarité sont des valeurs sur lesquelles leur démarche est fondée mais l'humour est aussi au programme puisque le 28 juillet ils ""envahiront" l'Angleterre coiffés de casques gaulois ailés à la façon d'Astérix.

Cette touche de décontraction ne cache pas le sérieux avec lequel depuis un an les quatre Béarnais se préparent.

Ils ont constitué une équipe d'amis qui les suivront par la route. Trois véhicules 4x4 avec remorques, un cinquième jet-ski de secours côté matériel, deux personnes par véhicule dont un médecin sportif et un kinésithérapeute, et deux mécaniciens.

L'entreprise est personnelle, non sponsorisée, mais les amis et les fans pourront suivre en temps réel le périple des aventuriers sur un site internet dédié.

Les grandes compétitions ont de tout temps suscité des défis souvent originaux, parfois inimaginables.

En 2008, 101 cyclotouristes partis de la Tour Eiffel avaient parcouru plus de 13.000 km, traversant 12 pays en quatre mois et demi pour atteindre la Grande Muraille de Chine, à Jingshanling, à 133 km au nord de Pékin, cinq jours avant l'ouverture des JO.

