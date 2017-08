Au Brésil, la lecture adoucit la peine

BRASILIA (Reuters) - Les autorités brésiliennes vont proposer aux détenus de quatre prisons fédérales surpeuplées une remise de peine de quatre jours pour chaque livre qu'ils liront.

Les prisonniers de ces établissements pénitentiaires dans lesquelles sont incarcérés quelques-uns des plus célèbres criminels du pays pourront étudier une douzaine d'oeuvres littéraires, philosophiques, scientifiques ou classiques et réduire ainsi leur peine de 48 jours maximum par année, a annoncé le gouvernement.

Ils disposeront de quatre semaines pour lire chaque livre et devront rédiger une dissertation "respectant l'usage des paragraphes, de l'orthographe, des marges et lisiblement présentée", peut-on lire lundi dans le Journal officiel.

Une commission spéciale sélectionnera les participants à ce programme baptisé "La rédemption par la lecture".

"Tout détenu peut sortir de prison plus éclairé et avec une vision plus grande du monde", a assuré Andre Kehdi, avocat à Sao Paulo, qui pilote un projet de donation de livres pour les prisons.

Peter Murphy, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français