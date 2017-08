La Constitution de George Washington vendue aux enchères

<p>Une version de la Constitution et de la Déclaration des droits américaines appartenant à George Washington a été vendue vendredi aux enchères pour 9,8 millions de dollars (7,8 millions d'euros) à New York, ce qui constitue un record pour un document historique américain. /Photo prise le 15 juin 2012/

NEW YORK (Reuters) - Une version de la Constitution et de la Déclaration des droits américaines appartenant à George Washington a été vendue vendredi aux enchères pour 9,8 millions de dollars (7,8 millions d'euros) à New York, ce qui constitue un record pour un document historique américain.

Cet ouvrage relié portant la signature du premier président des Etats-Unis, datant de 1789, a été acquis par l'organisation non lucrative Mount Vernon Ladies Association of the Union, qui s'occupe de l'entretien de la résidence de George Washington, en Virginie. Le domaine de Mount Vernon est ouvert au public.

"Cet ouvrage unique se trouvait dans la bibliothèque de Mount Vernon jusqu'en 1876 et il y reviendra bientôt", a commenté Chris Coover, expert en manuscrits et ouvrages au sein de la maison Christie's.

La Constitution et la Déclaration des droits, qui expose les 10 premiers amendements à la Constitution, parmi lesquels la liberté de parole, de réunion ou encore de religion, sont réunies au sein d'un même ouvrage baptisé les Actes du Congrès.

Chris Michaud, Bertrand Boucey pour le service français