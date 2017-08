Un animateur belge à l'antenne pendant 185 heures d'affilée

BRUXELLES (Reuters) - Un animateur belge a battu le record du monde de la plus longue émission de radio, en restant à l'antenne huit jours et sept nuits.

"C'est génial, mais maintenant la seule chose à laquelle je pense c'est dormir, dormir, dormir", a déclaré Peter Van de Veire lundi soir après un marathon radiophonique de 185 heures terminé par le titre "Should I Stay or Should I Go" des Clash.

L'animateur de 40 ans s'était fixé ce défi pour soutenir les étudiants révisant leurs examens, la station flamande publique MNM s'adressant aux jeunes.

Au cours de la dernière heure, Peter Van de Veire a été félicité en direct par l'Italien Stefano Venneri, détenteur du précédent record - 183 heures en mai 2009.

"Il faut bien sûr de la persévérance mais il faut également d'autres choses: une bonne surveillance médicale et une bonne alimentation", a-t-il expliqué dans les studios de la radio.

Les règles étaient strictes. L'animateur avait droit à cinq minutes de pause par heure, visites aux toilettes comprises, mais pouvait les accumuler, ce qui lui a permis de faire des siestes de 15 minutes.

Il ne pouvait pas être épaulé par un co-animateur, les interventions des invités ne devaient pas durer plus d'une minute et aucune chanson diffusée ne devait excéder six minutes.

Philip Blenkinsop; Mathilde Gardin pour le service français, édité par Gilles Trequesser