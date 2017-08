374.500 dollars pour un ordinateur Apple de première génération

<p>Un modèle rare d'ordinateur Apple I datant de 1976 et toujours en état de marche a atteint la somme de 374.500 dollars vendredi lors d'une vente aux enchères de Sotheby's, soit plus de 500 fois son prix de vente à l'époque. Outre son clavier et ce qui ressemblait plus à une carte-mère qu'à un ordinateur tel que nous les connaissons aujourd'hui, l'appareil était accompagné de son lecteur de cassette d'origine et de son manuel d'utilisation et d'instruction en langage informatique BASIC. Par contre, comme à l'époque pour tout Apple I acheté, aucun écran ni cordon d'alimentation n'était fourni. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - Un modèle rare d'ordinateur Apple I datant de 1976 et toujours en état de marche a atteint la somme de 374.500 dollars vendredi lors d'une vente aux enchères de Sotheby's, soit plus de 500 fois son prix de vente à l'époque.

Le modèle présenté, l'un des rares à encore être encore utilisable, avait été estimé à près de 150.000 dollars.

Outre son clavier et ce qui ressemblait plus à une carte-mère qu'à un ordinateur tel que nous les connaissons aujourd'hui, l'appareil assemblé par les fondateurs d'Apple Steve Jobs et Steve Wozniak était accompagné de son lecteur de cassette d'origine et de son manuel d'utilisation et d'instruction en langage informatique BASIC. Par contre, comme à l'époque pour tout Apple I acheté, aucun écran ni cordon d'alimentation n'était fourni.

Jobs et Wozniak avaient conçu ce modèle en 1976 et l'avaient présenté à un club d'informaticiens de Palo Alto, ne trouvant pas énormément de preneurs.

Paul Terrell, propriétaire d'une chaîne de magasins appelée Byte Shop, avait passé commande de 50 machines, vendues 666,66 dollars, après que les deux inventeurs eurent accepté d'assembler les différents éléments plutôt que de les proposer en kit, a expliqué Sotheby's.

Les deux hommes en fabriqueront 150 modèles qu'ils vendront à des amis et d'autres détaillants. Selon Sotheby's, le nombre d'Apple I existant encore à ce jour est estimé à une cinquantaine avec seulement six d'entre eux en état de marche.

