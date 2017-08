Le clan Ewing de retour sur les écrans

<p>Plus de vingt ans après leur dernière apparition, les Ewing seront de retour mercredi sur la chaîne câblée américaine TNT qui ressuscite une des séries les plus médiatisées de l'histoire de la télévision: "Dallas". Cette nouvelle version reprend une partie de la distribution originale dont évidemment Larry Hagman (à gauche) dans le rôle de J.R. et Linda Gray (à droite) dans celui de Sue Ellen. /Photo prise le 1er juin 2011/

par Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - Plus de vingt ans après leur dernière apparition, les Ewing, J.R. en tête, seront de retour mercredi sur la chaîne câblée américaine TNT qui ressuscite une des séries les plus médiatisées de l'histoire de la télévision: "Dallas".

Cette nouvelle version, créée par Cynthia Cidre, a déjà été vendue à 32 chaînes de télévision étrangères.

Elle reprend une partie de la distribution originale (Larry Hagman retrouve évidemment son rôle de J.R., Linda Gray reprend Sue Ellen et Patrick Duffy réincarne Bobby) mais leur adjoint une nouvelle génération, celle des fils respectifs de J.R. et de Bobby Ewing, John Ross (Josh Henderson) et Christopher (Jesse Metcalfe), et leurs fiancées.

La bande son, l'écran divisé en trois pendant le générique, le ranch de Southfork et "son univers impitoyable qui glorifie la loi du plus fort" sont les mêmes qu'en 1978-1991, quand "Dallas" était diffusé dans une grande partie du monde - 90 millions de téléspectateurs américains et 360 millions à travers le monde ont vu l'épisode le plus célèbre de la série, Qui a tiré sur J.R.

Et si ce "Dallas" nouvelle époque s'adapte aux thèmes du moment - un des jeunes Ewing se lance dans les énergies renouvelables -, les trahisons, la jalousie et les manipulations en sont toujours les moteurs.

Depuis 1991, le monde des séries télévisées a connu cependant de profondes mutations, et les producteurs de ce nouveau Dallas se sont mis au diapason, notamment sur le rythme de la narration.

"Chacun des nouveaux épisodes, c'est comme si l'on compactait en une heure seulement cinq épisodes du vieux 'Dallas' (...) Nous ne voulons pas que les téléspectateurs s'endorment et se relâchent", a expliqué Patrick Duffy à Reuters.

UN MYSTÈRE PAMELA ?

Aujourd'hui âgé de 63 ans, l'incarnation du "gentil Bobby" dit avoir été un peu sceptique lorsque l'idée d'une nouvelle série, après deux téléfilms réalisés en 1996 et 1998, lui a été exposée. La lecture du script l'a fait changer d'avis. "Et je défie quiconque de penser qu'elle n'est pas aussi bonne, voire meilleure que l'originale", dit-il.

Dans les premiers épisodes, c'est lui qui tient le rôle de patriarche du clan Ewing.

J.R., qu'on avait quitté en 1991 sur une tentative de suicide, vit dans une institution médicalisée, muré dans le silence et dépressif. Sue Ellen, débarrassée de son addiction à l'alcool, se prépare à briguer le poste de gouverneur du Texas.

D'après la chaîne, Cliff Barnes (que joue de nouveau Ken Kercheval), Ray Krebbs (Steve Kanaly) et Lucy Barnes (Charlene Tilton) font également des apparitions.

Quant à Pamela Ewing (et son interprète Victoria Principal), elle a disparu de la série dès 1987, au moment on lui diagnostiquait une maladie en phase terminale alors qu'elle s'apprêtait à refaire sa vie loin de Southfork. Mais, prévient Patrick Duffy, "personne n'a vu mourir le personnage que jouait Victoria et dans 'Dallas', tout peut arriver".

Henri-Pierre André pour le service français