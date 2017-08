Au Texas, les goûters d'anniversaire se feront au club de tir

LEWISVILLE, Texas (Reuters) - Les parents texans à la recherche d'un lieu convivial pour fêter l'anniversaire de leurs chers petits auront bientôt la possibilité de louer un ... stand de tir.

Le "Eagle Gun Range", situé à Lewisville, dans la banlieue de Dallas, ouvrira à la fin de l'été et proposera des goûters d'anniversaire pour enfants à partir de huit ans.

A l'issue d'un cours d'une demi-heure sur la façon de manier une arme à feu en toute sécurité, ils auront tout loisir de tirer avec l'arme de leur choix: pistolet à air comprimé ou carabine 22 long rifle.

Les organisateurs assurent que les enfants resteront sous la surveillance constante de leurs parents et d'une armée de surveillants.

"On ne va pas laisser les gamins courir dans tous les sens, en brandissant des armes chargées et en tirant à qui mieux-mieux"!", a affirmé David Prince, un comptable et amoureux des armes à feu, qui est l'un des initiateurs du projet.

Ce dernier suscite déjà une forte curiosité dans la région, réputée pour son amour immodéré des armes à feu.

Marice Richter, Jean-Loup Fiévet pour le service français