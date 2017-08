Un ponton du tsunami japonais s'échoue sur une plage américaine

Oregon Parks and Recreation Department</p>

PORTLAND, Oregon (Reuters) - Un énorme ponton de 20 mètres de long qui s'était détaché lors du tsunami qui a frappé le Japon l'an dernier s'est échoué mardi sur une plage de l'Oregon.

Le consulat japonais a confirmé mercredi l'origine du ponton.

L'Etat de l'Oregon travaille avec d'autres Etats de la côte Ouest et le gouvernement fédéral à l'évacuation des débris. Selon les estimations du Japon, 1,5 million de tonnes de débris pourraient toujours flotter sur les mers.

Le ponton est constitué principalement de béton et de métal avec une petite plaque de métal rédigée en japonais.

Les autorités étudient la meilleure façon d'évacuer le pont de la plage. Il pourrait soit être découpé en morceaux sur place soit être renvoyé à la mer.

Les tests de radiation sont négatifs.

Le séisme et le tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon ont fait plus de 16.000 morts et 3.000 disparus. Cinq millions de tonnes de débris ont été rejetés vers la mer, selon certaines estimations, mais la quasi totalité a ensuite coulé.

Danielle Rouquié pour le service français