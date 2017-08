Twitter s'amuse avant l'heure avec les résultats de l'élection

PARIS (Reuters) - Les adeptes du réseau social Twitter ont pu prendre connaissance bien avant l'heure légale de 20h00 des résultats de l'élection présidentielle française dans les départements et territoires d'Outre-mer, dans un langage codé et souvent fleuri.

Sous le "hashtag" (fil conducteur) Radiolondres, les millions d'abonnés de ce réseau qui faisait ses premières armes dans l'élection-reine du système politique français se sont ainsi joué, comme on pouvait le prévoir, de l'interdiction de publier des résultats avant la clôture des bureaux de vote.

De manière poétique, comme sur le compte du journal belge Le Soir : "Les roses sont arrivées sur les palmiers/Vague de flamants roses sur les Antilles".

La radiotélévision belge RTBF se montrait moins elliptique, offrant dès le milieu de l'après-midi un lien permettant l'accès au tableau complet des résultats des larges victoires du candidat PS Outre-mer, où le vote était terminé depuis samedi, et le dépouillement dimanche midi.

Dûment informés, les "twittos" français s'en sont donné à coeur joie pour transmettre les tendances de vote, sans pour autant vendre la mèche : "Le profil Facebook de Carla vient de passer de 'mariée' à 'c'est compliqué'", écrivait l'un d'eux.

Tentant des analogies féroces avec des personnages de bandes dessinées et de contes de fées, certains annonçaient "Rantanplan a mordu Joe Dalton", ou "Blanche-Neige vient de préparer une huitième chambre".

Dans des tentatives très poussées de traduction, sur le mode des messages codés de Radio Londres sous l'Occupation, on notait un "Les Pays-Bas sont devant la Hongrie", ou encore, concernant la victoire de François Hollande au Canada, "les Caribous mangent du Gouda", ou, plus explicite, "on aperçoit des déménageurs au 55 rue du faubourg Saint-Honoré".

JEANNE D'ARC ET ROBESPIERRE

Allusion aux attributs et personnages favoris supposés des candidats, on pouvait lire : "Le flan et la rolex courent devant Jeanne d'Arc et Robespierre".

Certains se lançaient aussi dans des métaphores hippiques - "première course a Vincennes : rosier corrézien devant Zébulon de Neuilly" - ou météo "temps superbe sur la Corrèze, maussade sur Neuilly, clair sur Hénin-Beaumont, percée à la frontière russe".

Un autre "twitto" tentait - en vain - de freiner la machine : "Les RadioLondres sont ridicules, achetez-vous une vie en-dehors du net".

Conscient que ce réseau social et les médias étrangers pouvaient donner lieu à une diffusion prématurée de résultats sans précédents, les autorités de tutelle des sondages et de l'élection, ainsi que le parquet de Paris, avaient lancé des avertissements fermes vendredi.

Ce dispositif, qui visait principalement les instituts de sondages et les médias français, n'a cependant pas de prise sur les médias étrangers, comme l'a montré la très large diffusion des résultats des DOM-TOM par les médias suisses et belges sur leurs sites internet, dès 17h00 (15h00 GMT)

Ifop, Harris et OpinionWay ont contesté toute paternité des sondages qui leur étaient attribués sur certains sites internet de médias belges à ces mêmes horaires.

En France, des médias ont aussi brisé l'embargo. La peine encourue dans ce cas est de 75.000 euros d'amende. Des recours au Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin sont également légalement envisageables.

Thierry Lévêque, édité par Yves Clarisse