Google veut offrir une paire de lunettes aux internautes

Google a dévoilé mercredi un prototype de lunettes utilisant la technologie de la réalité augmentée, permettant de prendre des photos, de lancer une visioconférence et de trouver son chemin, grâce minuscules caméras à commande vocale intégrés aux branches.

SAN FRANCISCO (Reuters) - Google a dévoilé un prototype de lunettes utilisant la technologie de la réalité augmentée pour proposer aux internautes ses services en ligne.

La technologie de la réalité augmentée permet de superposer à une image du monde réel des éléments virtuels comme un plan, une photo ou une affiche récupérés sur internet.

Ces lunettes spéciales peuvent permettre de prendre des photos, de lancer une visioconférence et de trouver son chemin, grâce à des microphones et de minuscules caméras intégrés aux branches et contrôlables à la voix.

Le projet de Google, encore au stade expérimental, ne sera pas commercialisé dans l'immédiat. Il a été présenté mercredi soir, dans une courte vidéo, sur le réseau social de la firme californienne Google+.

"Nous partageons cette information maintenant parce que nous voulons lancer une discussion et tirer des enseignements de votre collaboration", écrit Google sur une page de son réseau social dédié au "Project Glass" (projet de lunettes).

La paire de lunettes a été développée par Google[x], une équipe du moteur de recherche qui travaille sur les projets avancés du groupe, comme celui des véhicules sans conducteur.

