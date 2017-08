Les internautes aiment régler leurs comptes en ligne

<p>La consultation des comptes bancaires, le shopping et la recherche d'offres d'emploi sont les services les plus utilisés par les internautes à travers le monde, selon un sondage international Ipsos pour Reuters. /Photo d'archives/

NEW YORK (Reuters) - La consultation des comptes bancaires, le shopping et la recherche d'offres d'emploi sont les services les plus utilisés par les internautes à travers le monde, selon un sondage international Ipsos pour Reuters.

Sur les plus de 19.000 adultes interrogés dans 24 pays sur leurs activités en ligne au cours des trois mois précédents, près de 60% avaient vérifié les mouvements sur leurs comptes bancaires ou suivi leurs autres actifs financiers, 48% avaient effectué des achats et 41% avaient utilisé internet pour rechercher un emploi.

Les Suédois sont les plus gros utilisateurs des services de banque en ligne (90%), un usage également plébiscité non seulement en France mais aussi en Afrique du Sud, en Australie, en Belgique, au Canada et en Pologne (environ 75% des personnes interrogées).

"C'est facile. On peut le faire à n'importe quelle heure de la journée et la plupart des transactions ne sont pas payantes", a souligné Karen Gottfried, directrice de recherche d'Ipsos Global Public Affairs.

En ce qui concerne les achats via internet, Allemands et Britanniques arrivent en tête du classement (74%), devant les Suédois (68%), les Américains (65%) et les Sud-Coréens (62%).

Près d'une personne sondée sur deux avait fait du shopping sur internet au cours du trimestre précédent l'enquête et plus de six personnes sur dix (61%) avaient surfé à la recherche d'informations sur des produits qu'elles projetaient d'acquérir.

Quant à la consultation des offres d'emploi en ligne, elle est surtout le fait des Polonais (61%); Elle semble moins prisée des Français et des Sud-Coréens (environ un quart des personnes interrogées) ou des Japonais (17%).

Selon Karen Gottfried, ces chiffres reflètent très fidèlement la proportion de personnes interrogées déclarant connaître quelqu'un ayant perdu son emploi ou cherchant un nouveau travail et représentent un révélateur du "degré d'anxiété lié à l'emploi" dans les différents pays.

Ce sondage a été réalisé auprès de 19.216 personnes dans les 24 pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Russie, Suède et Turquie.

Patricia Reaney, Myriam Rivet pour le service français, édité par Gilles Trequesser