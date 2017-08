L'hymne kazakh de Borat diffusé lors d'une compétition au Koweït

(Reuters) - L'équipe kazakhe de tir a eu la surprise d'entendre diffuser la parodie de son hymne national tirée du film "Borat" lors d'une cérémonie de remise de médailles dans le cadre d'une compétition au Koweït, rapporte la BBC vendredi.

Le sélectionneur de l'équipe a indiqué aux médias kazakhs que les organisateurs de ce tournoi de tir sportif avaient téléchargé par erreur cette version satirique sur internet.

Des vidéos de la cérémonie de jeudi -répétée par la suite avec le bon hymne- montrent la médaillée d'or Maria Dmitrienko écouter le morceau d'un air grave avant d'afficher un large sourire.

L'hymne parodique vante la qualité des exportations de potassium du Kazakhstan et assure que le pays dispose des prostituées "les plus saines de la région". Il est tiré du film "Borat-Leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan", de et avec le comédien britannique Sacha Baron Cohen, qui avait créé une mini-crise diplomatique.

