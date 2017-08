Le Guépard fait honneur à son nom

WASHINGTON (Reuters) - Le record du monde de vitesse au sol dans la catégorie robotique a été battu lundi par un engin à quatre pattes baptisé le Guépard, qui a couru à 29 km/h sur le tapis roulant d'un laboratoire du Massachusetts, annonce son concepteur.

Le robot a été mis au point par Boston Dynamics dans le cadre d'un projet de recherches militaires.

"Nous avons conçu le tapis roulant pour qu'il aille à plus de 80 km/h, mais nous avons l'intention d'en descendre et d'aller sur le terrain aussi vite que possible. Nous voulons vraiment comprendre quelles sont les limites des robots à grande vitesse", écrit le Dr. Alfred Rizzi, responsable des recherches, dans un communiqué.

Le précédent record, de 21 km/h, avait été établi en 1989 par un robot bipède, précise la compagnie.

David Alexandre, Jean-Philippe Lefief pour le service français