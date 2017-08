Les statuettes des Oscars peuvent vraiment rapporter gros

LOS ANGELES (Reuters) - On a beaucoup parlé de la carrière américaine et des millions de dollars qui pourraient s'offrir à Jean Dujardin depuis qu'il a remporté l'Oscar du Meilleur acteur, mais il existe un moyen moins conventionnel de rentabiliser sa statuette: la vendre aux enchères.

La vente sur internet de quinze statuettes organisée dans la nuit de mercredi à jeudi à Los Angeles a rapporté la bagatelle de trois millions de dollars (environ 2,25 millions d'euros), la palme du trophée le plus cher revenant à l'Oscar du Meilleur scénario co-attribué à Herman Mankiewicz pour "Citizen Kane", d'Orson Welles, en 1941.

La statuette s'est vendue 588.455 dollars (441.000 euros), ce qui ne lui a toutefois pas permis d'égaler le maître, celle d'Orson Welles ayant été octroyée pour 861.542 dollars (645.000 euros) en décembre dernier par la même maison de vente de Los Angeles, Nade D. Sanders.

"Les gens continuent d'être attirés par la magie des films et étaient très enthousiastes à l'idée d'enchérir pour les Oscar, qui ont suscité le plus grand nombre d'enchères et les prix les plus élevés", a commenté Nate D. Sanders dans un communiqué.

Les experts avaient évalué la collection de statuettes à deux millions de dollars.

Le record absolu pour un Oscar a été établi en 1999 par le trophée du Meilleur film attribué à "Autant en emporte le vent" en 1939, acheté par feu le chanteur Michael Jackson pour 1,54 million de dollars (1,15 million d'euros).

Piya Sinha-Roy, Tangi Salaün pour le service français