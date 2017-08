Le Népal veut clore la polémique sur l'Everest

<p>Le Népal a lancé mercredi un appel à une aide financière et technique internationale pour clore la polémique l'opposant de longue date au grand voisin chinois sur la hauteur exacte du mont Everest (au centre). Les Népalais se réfèrent à une mesure effectuée en 1954 par des experts officiels indiens et qui font culminer "le toit du monde" à très exactement 8.848 mètres. La Chine, qui possède le flanc Nord de l'Everest, assure de son côté qu'en mai 2005, une équipe d'alpinistes et de scientifiques chinois avait, mètre en main, mesuré une hauteur de 8.844,43 mètres, soit 3,7 mètres de moins. /Photo d'archives/

Tim Chong</p>