Le trésor d'un galion retourne vers l'Espagne

<p>Chaînes et pendentifs en or découverts par un pêcheur dans l'épave d'un galion coulé au XIXe siècle au large du Portugal. Deux avions de transport militaires espagnols se sont posés jeudi en Floride afin de charger dans leurs soutes et d'acheminer sous escorte vers l'Espagne le trésor d'un galion coulé au XIXe siècle, estimé à 500 millions de dollars. /Photo d'archives/

Sharon Wiley/Florida Keys News Bureau</p>