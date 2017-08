Un pont Chuck Norris entre la Slovaquie et l'Autriche?

BRATISLAVA (Reuters) - Les Slovaques souhaitent à une large majorité attribuer le nom de l'acteur américain Chuck Norris à un nouveau pont qui enjambe la rivière Morava, à la frontière avec l'Autriche.

Le spécialiste des arts martiaux, qui a eu son heure de gloire dans les années 1980 avec les films d'action "Missing in action" et "Delta Force", devance largement dans un sondage sur internet l'impératrice austro-hongroise Marie-Thérèse et le nom du village voisin, Devinska.

Source de plaisanterie, synonyme de virilité et d'invincibilité dans l'imaginaire slovaque, Chuck Norris pourrait donc donner son nom au nouveau pont réservé aux piétons et aux cyclistes. Si toutefois il n'est pas envoyé au tapis d'ici à la fin de la consultation fin avril.

Martin Santa, Tangi Salaün pour le service français