Football: six mois d'arrêt pour un frein à main oublié

<p>Le milieu de terrain de Valence Ever Banega sera éloigné des terrains pendant environ six mois après s'être fait rouler dessus par sa propre voiture dimanche, alors qu'il faisait le plein à une station service. L'Argentin, qui avait oublié de mettre le frein à main, souffre d'une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche et devrait être opéré lundi. /Photo prise le 22 janvier 2012/REUTERS</p>