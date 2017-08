Un Sarkozy (dehors!) ne fait pas rire Prisma Presse

PARIS (Reuters) - La direction de Prisma Presse a présenté mardi ses excuses à Nicolas Sarkozy après qu'un de ses employés eut accolé un fâcheux "dehors!" au nom du président français.

Dans les grilles de programmes de Télé 2 semaines, dont Prisma Presse est l'éditeur, un texte présente "Françallemagne: un destin, deux mondes" qui sera diffusé le 14 février sur Arte.

"La France et l'Allemagne sont les piliers de l'Europe. Pourtant, ces Etats s'opposent sur de nombreux sujets et leurs dirigeants, Nicolas Sarkozy (dehors!) et Angela Merkel, multiplient les rencontres pour résoudre le problème de la dette", peut-on lire dans le résumé.

L'éditeur dénonce dans un communiqué un "acte de malveillance délibéré réalisé en dehors de tous les circuits habituels de relecture et de validation des pages du magazine".

"Prisma Presse et Télé 2 semaines présentent leurs excuses aux lecteurs et au président Nicolas Sarkozy, et se réservent le droit d'engager toute action, y compris judiciaire, contre le ou les auteurs de cet acte délictueux et contraire à la déontologie journalistique", ajoute le communiqué.

Yves Clarisse