Invasion de moustaches à Portland

PORTLAND, Maine (Reuters) - La ville de Portland, dans le nord-est des Etats-Unis, accueillera le 30 mars son premier festival de courts métrages consacrés à la moustache, prolongement du concours annuel de bacchantes qui s'y tient depuis cinq ans.

Les films, d'une durée de huit minutes maximum, raconteront des histoires de moustaches ou leur personnage principal sera moustachu, a expliqué Nick Callanan, directeur de No Umbrella Media, la société de production vidéo qui organise la manifestation.

Le festival complète le concours qui se tient dans la plus grande ville du Maine depuis 2008 et dont les bénéfices sont reversés à des associations de soutien aux pratiques artistiques et à la lutte contre le cancer, a-t-il ajouté.

Toutes les moustaches sont acceptées, de celle en guidon à la moustache de morse en passant par le style Fu Manchu, avec une catégorie spéciale Magnum, personnage de la série télévisée interprété par Tom Selleck, sans oublier Chuck Norris.

"Il s'agit de laisser les hommes s'exprimer", a souligné le directeur d'un événement qui débuta comme une blague entre amis et dont le nombre de participants a atteint les 450 l'an dernier.

Daniel Lovering, Patrice Mancino pour le service français, édité par Gilles Trequesser