L'"Oeil du Tigre" ne porte pas chance à Newt Gingrich

<p>Lors d'un meeting de campagne de Newt Gingrich à The Villages, en Floride. L'ancien président de la Chambre des représentants, candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine, fait l'objet de poursuites en justice pour avoir utilisé la chanson "Eye of the Tiger" (Oeil du Tigre), bande originale du film "Rocky III", lors de ses meetings de campagne. /Photo prise le 29 janvier 2012/

Shannon Stapleton</p>