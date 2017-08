Une demi-tonne pour le plus grand coran au monde exposé à Kaboul

<p>Il a fallu cinq ans de labeur à un calligraphe afghan et neuf de ses élèves pour réaliser le plus grand coran du monde. Le luxueux ouvrage, exposé dans un centre culturel de Kaboul pour démontrer que le riche héritage culturel de l'Afghanistan n'a pas été détruit par trente années de conflits, compte 218 pages, mesure 2,28 m de haut pour 1,55 m de large et pèse 500 kg. /Photo prise le 12 janvier 2012/

Mohammad Ismail</p>