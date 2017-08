Les Samoa changent de jour, le vendredi 30 décembre n'existe pas

par James Grubel

CANBERRA (Reuters) - Le vendredi 30 décembre 2011 n'existe pas aux Samoa.

Cet archipel du Pacifique, peuplé de 180.000 personnes, a décidé de changer de fuseau horaire, alors qu'il est placé à proximité de la ligne de changement de jour. Les Samoans ont ainsi dû avancer leurs montres...de 24 heures, se calquant sur les horaires en Australie et en Nouvelle-Zélande plutôt que sur ceux des Etats-Unis.

A la veille de la nouvelle année, les Samoa ont ainsi décidé de se placer à l'ouest de la ligne internationale du changement de jour, qui effectue des zigzags à travers l'océan pacifique et qui suit cahin-caha le 180e méridien.

D'après le Premier ministre Tuilaepa Sailele Malielegaoi, cette décision devrait permettre à l'archipel de commercer plus facilement avec ses voisins.

"Désormais, nous n'aurons plus des gens nous téléphonant de Nouvelle-Zélande ou d'Australie lundi alors que nous sommes les yeux fermés en train de prier à l'église. Et nous ne les appellerons plus le vendredi, alors qu'ils sont eux en week-end", a déclaré le chef du gouvernement samoan à Radio Nouvelle-Zélande.

Des cloches des églises retentiront dans l'île pour annoncer le changement de jour.

"Je pense que les gens sont dans l'ensemble plutôt calmes (...)", écrit l'éditorialiste Savea Sano Malifa dans le Samoa Observer.

Pour s'attirer les bonnes grâces de la population, le gouvernement a demandé aux employeurs de payer tout de même les travailleurs le vendredi 30 décembre 2011, même s'il n'a pas existé. A l'inverse, les banques ne sont pas autorisées à percevoir des intérêts pour ce "lost day" (jour perdu).

Les pays du Pacifique peuvent choisir si la ligne de changement de date passe à leur est ou à leur ouest.

DEUX 4 JUILLET 1892

La décision des Samoa signifie que toutes les cartes du monde doivent être modifiées.

Les Etats décident eux-mêmes de la manière dont ils régissent les fuseaux horaires. Aussi l'immense Chine ne compte qu'un seul et unique horaire: toute l'année il est toujours la même heure à Lhassa et à Shanghai.

Certains tour-opérateurs regrettent toutefois la décision du gouvernement samoan. En effet, Apia ne sera plus la dernière capitale sur terre à voir le coucher de soleil chaque soir...Mais elle deviendra en revanche l'une des premières à voir son lever chaque aube.

Les adventistes du septième jour sont aussi divisés sur ce changement et sur la disparition du vendredi 30 décembre 2011. Ils se demandent s'ils doivent observer cette semaine le sabbat samedi ou dimanche.

Ce pays, essentiellement connu en France pour le talent de ses imposants rugbymen qui font les beaux jours du Top 14, multiplie ces dernières années les changements. En 2009, le gouvernement a décidé d'opter pour la conduite à droite, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande.

L'archipel des Tokelau, sous dépendance néo-zélandaise, qui a son administration à Apia, change aussi de jour. En revanche, les Samoa américaines, toutes proches des Samoa, demeurent fidèles à leur fuseau horaire et restent un jour en arrière.

Les Samoa avaient à l'origine calqué leur fuseau horaire sur ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais le gouvernement avait décidé de changer de jour en 1892. Cette année-là, le 4 juillet 1892 avait duré...deux jours.

Gyles Beckford à Wellington; Benjamin Massot pour le service français