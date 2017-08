Importante vente aux enchères en avril d'objets du "Titanic"

NEW YORK (Reuters) - La plus importante vente aux enchères d'objets récupérés à bord du "Titanic" aura lieu le 15 avril 2012 à New York à l'occasion du centenaire du naufrage du célèbre paquebot, qui a coulé le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord.

Ces objets, au nombre de 5.500, ont été estimés en 2007 à 189 millions de dollars en tout.

Ils ont été récupérés dans l'épave du transatlantique lors de sept expéditions menées entre 1987 et 2004 au large de Terre-Neuve où le luxueux navire repose par 3.843 mètres de fond.

Selon un communiqué du gendarme américain de la Bourse, la SEC, le vendeur est le liquidateur judiciaire du "Titanic", Premier Exhibitions, dont la filiale RMS Titanic est l'unique société autorisée à récupérer des objets piégés dans l'épave.

Les objets qui seront mis à l'encan ne sont pas identifiés avec précision dans le communiqué. Ils seront proposés comme un lot unique par la maison d'enchères Guernsey's Auctionners à New York.

La vente, pour laquelle les demandes seront acceptées jusqu'au 1er avril, devra être approuvée par un juge fédéral de l'Etat de Virginie, qui dira en dernier recours si l'acheteur sera un gardien acceptable de la collection du "Titanic".

Le naufrage du "Titanic", qui a coulé lors de son voyage inaugural, a fait 1.517 victimes.

Christine Kearney, Jean-Loup Fiévet pour le service français