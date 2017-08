Un panda parmi les "Femmes de l'année" de la BBC

LONDRES (Reuters) - La vénérable BBC est accusée de sexisme pour avoir inclus un panda géant dans sa liste des douze figures féminines de 2011.

La sélection de Tian Tian (Chérie), un panda femelle prêté par la Chine et arrivé cette année au zoo d'Edimbourg, a provoqué un concert de protestations sur le réseau social Twitter.

Une semaine auparavant, l'absence de femme dans la liste des sportifs de l'année avait déjà mis le feu aux poudres.

"Ainsi la BBC ne pouvait pas trouver une femme pour la personnalité sportive de l'année mais peut trouver un panda pour une figure de 2011", s'offusque" dans un tweet l'ancien vice-Premier ministre John Prescott.

La député travailliste Stella Creasy estime quant à elle que "sans vouloir blesser Chérie - certainement un panda adorable et le meilleur de sa catégorie etc - le problème est dans le titre "femme" et non "espèce femelle" de l'année."

La BBC leur a répondu que ce n'était pas la première fois qu'un animal apparaissait dans ses classements, rappelant "Benson la carpe" en 2009 et "Peppa la truie" en 2010.

Ly-mei Hoang, Mathilde Gardin pour le service français