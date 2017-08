Le quatrième mariage de Sinead O'Connor a duré 16 jours

LONDRES (Reuters) - Le quatrième mariage de la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est le plus court de sa carrière puisqu'il a duré 16 jours, en raison de pressions et de la désapprobation de la famille et de proches.

Sur son blog, la chanteuse, âgée de 46 ans, explique que les choses ont commencé à se gâter avec son mari Barry Herridge seulement trois heures après le prononcé de l'union le 8 décembre à Las Vegas.

En tout et pour tout, la vie commune du couple a duré sept jours avant la décision de séparation à la veille de Noël.

"Trois heures après la fin de la cérémonie, le mariage était déjà fichu en raison du comportement de certaines personnes dans la vie de mon mari et aussi un petit peu par une virée pour trouver de l'herbe à fumer, vu que je ne bois pas", écrit l'artiste sur son blog.

"Le mariage a duré 16 jours. Nous avons vécu ensemble sept jours seulement. Jusqu'à la veille de Noël. Mais nous n'avons pas été affreux l'un envers l'autre", ajoute-t-elle.

Elle était restée mariée pendant un an environ à son précédent époux, le musicien Steve Cooney. Leur union s'est achevée au début de l'année.

O'Connor s'était rendue célèbre à la fin des années 80 en se rasant la tête et grâce à sa voix originale sur des titres comme "Nothing Compares 2 U".

Elle avait également fait les gros titres en déchirant une photo du pape Jean Paul II lors d'une émission de télévision en direct afin de protester contre les abus sexuels commis par certains prêtres catholiques.

Jill Serjeant, Pierre Sérisier pour le service français