Un Espagnol arrêté pour avoir diffusé le futur single de Madonna

MADRID (Reuters) - La police espagnole a arrêté un trentenaire accusé d'avoir publié illégalement sur internet la version non définitive de la prochaine chanson de Madonna.

L'enregistrement de "Give Me All Your Love" a été diffusé sur internet en novembre, deux mois avant la date de sortie prévue du premier album de Madonna depuis 2008.

L'homme de 31 ans, dont les initiales sont J.M.R., est un fan de Madonna et a été arrêté à Saragosse, dit la police mercredi dans un communiqué. Il a été inculpé puis libéré. Les policiers espagnols ont trouvé l'enregistrement de la chanson lors d'une perquisition chez le suspect.

Les avocats de la chanteuse américaine affirment que Madonna a été très vexée de cette fuite.

