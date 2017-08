L'Oscar d'Orson Welles pour "Citizen Kane" vendu 861.542 dollars

LONDRES (Reuters) - L'Oscar attribué à Orson Welles en 1942 pour le scénario de "Citizen Kane", considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps, a été vendu aux enchères pour 861.542 dollars, effaçant ainsi l'échec d'une précédente vente, en 2007.

Il y a quatre ans chez Sotheby's à New York, la statuette du meilleur scénario - seul Oscar remporté par "Citizen Kane" - n'avait pas atteint son prix de réserve. A l'époque, on s'attendait à ce qu'elle parte pour un million de dollars.

Même ternie par le temps, la statuette vendue mardi à Los Angeles pour le compte d'un vendeur anonyme avait un prix de réserve compris entre 600.000 et un million de dollars. Les offres d'enchères sont arrivées du monde entier.

Cet Oscar a une histoire digne d'un film hollywoodien: Orson Welles l'avait initialement perdu, mais il a refait surface après sa mort lorsqu'un caméraman l'a mis aux enchères en 1994, disant que le cinéaste le lui avait offert pour le rémunérer.

La fille de Welles, Beatrice, avait alors porté plainte et obtenu la propriété de la statuette. Mais elle a été poursuivie à son tour par l'Académie des arts et des sciences du cinéma, quand elle a tenté de la mettre aux enchères en 2003.

Après une bataille judiciaire, Beatrice a obtenu le droit de disposer de l'Oscar et l'a revendu à une organisation à but non lucratif qui tenta, en vain, de la vendre aux enchères en 2007.

