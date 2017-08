Le contrat fondateur d'Apple vendu 1,59 million de dollars

NEW YORK (Reuters) - Deux mois après la mort de l'emblématique patron d'Apple, Steve Jobs, le contrat fondateur de l'entreprise qu'il a créé en 1976 a été vendu aux enchères mardi pour 1,59 million de dollars (1,22 million d'euros), soit dix fois son prix estimé.

Mis aux enchères avec un autre document entérinant le départ d'un des trois partenaires initiaux à peine 11 jours plus tard, le contrat a fait l'objet d'une féroce compétition entre six acheteurs lors d'une vente organisée par téléphone et en ligne, a précisé la maison Sotheby's.

Le lot, estimé à 150.000 dollars, est revenu à Eduardo Cisneros, PDG de Cisneros Corporation, un groupe de médias vénézuélien.

Ce contrat marquait la création de l'Apple Computer Company, dont 45% des parts étaient alors octroyées à Steve Jobs, 45% à Steve Wozniak et 10% à Ronald Wayne.

Ce dernier renonça quelques jours plus tard à se lancer dans cette aventure balbutiante. Il reçut d'abord 800 dollars, puis un nouveau versement de 1.500 dollars pour ses 10%, aujourd'hui valorisés autour de deux milliards de dollars.

Il avait lui-même vendu ces documents à un collectionneur privé en 1994.

Chassé d'Apple en 1984 sur fond de lutte de pouvoir, Steve Jobs y reviendra 12 ans plus tard pour en devenir la figure tutélaire, celui qui en fera une des marques les plus réputées et enviées au monde. Il est mort le 5 octobre des suites d'un cancer du pancréas, à 56 ans.

