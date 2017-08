Une prise d'otages pour obtenir le départ d'un enseignant

MARSEILLE (Reuters) - Une quinzaine de parents d'élèves ont retenu pendant une vingtaine d'heures la directrice et plusieurs institutrices d'une école privée près de Marseille pour réclamer - et finalement obtenir mercredi - le départ d'un enseignant.

Ils séquestraient la directrice de l'établissement, ainsi que deux institutrices, la responsable administrative et une secrétaire depuis mardi soir.

Les parents d'élèves réclamaient le renvoi d'un enseignant stagiaire de l'école catholique de Notre-Dame de Caderot à Berre L'Etang qu'ils jugeaient incapable d'enseigner à la classe de CM1 dont il avait la charge.

Selon eux, il ne "contrôlait plus sa classe" et n'était "pas à jour dans le programme" au point que certains enfants rentraient en pleurant à leur domicile et refusaient même de retourner en classe.

L'occupation s'est terminé mercredi en fin de matinée avec un courriel du diocèse qui, tout en se disant choqué par la méthode, a accepté de déplacer l'enseignant et de pourvoir à son remplacement jusqu'à la fin de l'année scolaire.

"On est soulagé et on espère que le calme va revenir dans la classe et dans l'établissement", a déclaré à la presse l'une des parents d'élèves Elisabeth Planes.

Au total, la "prise d'otages" a duré environ 17 heures.

Jean-François Rosnoblet, édité par Yves Clarisse