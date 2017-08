Manifestation seins nus en Ukraine contre "l'Eurobordel"

KIEV (Reuters) - Cinq jeunes ukrainiennes ont manifesté seins nus jeudi devant le stade olympique de Kiev pour protester contre le risque, selon elles, de voir le pays transformé en un vaste "Eurobordel" à l'occasion du Championnat d'Europe des nations de football, l'été prochain.

Les manifestantes, militantes du mouvement féministe ukrainien Femen et vêtues uniquement de slips et de bas, ont scandé des slogans à connotation sexuelle et brandi des pancartes critiquant l'Union européenne de football (UEFA), avant d'être interpellées par la police.

"Nous sommes certaines que l'UEFA a un intérêt dans le développement du tourisme sexuel en Ukraine et dans la vente de services sexuels pendant l'Euro", a déclaré à Reuters la dirigeante de Femen Anna Hutsol.

Ce mouvement est coutumier des manifestations dénudées à Kiev pour protester contre l'injustice politique, les atteintes aux droits sociaux ou encore l'exploitation des femmes en Ukraine.

L'Euro 2012, qui aura lieu du 8 juin au 1er juillet, est coorganisé par la Pologne et l'Ukraine, dont quatre villes accueilleront des matches, Lviv, Kharkiv, Donetsk et Kiev où se déroulera la finale.

Richard Balmforth, Pascal Liétout pour le service français, édité par Gilles Trequesser