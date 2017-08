L'iPhone, numéro un des recherches sur Yahoo en 2011

(Reuters) - L'iPhone d'Apple a été en 2011 le mot-clé le plus recherché sur la plate-forme de Yahoo, devançant les grands événements d'actualité et les célébrités, selon le classement mondial établi par le groupe.

"C'est la première fois depuis 2002 qu'un gadget est numéro 1, et c'est l'iPhone", a déclaré Vera Chan, chargée chez Yahoo d'analyser les tendances sur internet, lors d'une conférence de presse.

"Bien que le produit existe depuis quatre ans, il vient de devenir un sujet d'actualité majeur". La console de jeu PlayStation 2 était arrivée en tête des recherches en 2002.

Selon Vera Chan, l'iPhone a aidé à faciliter les mouvements politiques et incarne la vision de Steve Jobs, le co-fondateur d'Apple décédé en octobre.

Le groupe internet a constaté que le smartphone s'était révélé plus populaire que la star de la téléréalité Kim Kardashian et les chanteuses Katy Perry et Jennifer Lopez, toutes trois dans le top 5.

L'Américaine Casey Anthony, acquittée au procès très médiatisée du meurtre de sa fille, figure en deuxième position.

Le tremblement de terre et le tsunami dévastateurs au Japon et la mort d'Oussama ben Laden figurent dans le top 10.

En France, le printemps arabe, l'affaire DSK et la crise ivoirienne ont été les requêtes les plus fréquentes des internautes sur le moteur de recherche de Yahoo cette année.

Ce trio de tête dominé par l'actualité internationale est suivi de thèmes plus légers: Secret Story 5 et l'Olympique de Marseille.

Yahoo établit se classement à partir de l'activité de ses visiteurs et des milliards de requêtes sur son moteur de recherches.

