Un carnet d'Apollo 13 vendu près de 400.000 dollars aux enchères

DALLAS, Texas (Reuters) - Un carnet du commandant de bord de la mission lunaire avortée Apollo 13 a été adjugé mercredi à 388.375 dollars lors d'une vente aux enchères à Dallas.

C'était en 1970. Les astronautes d'Apollo 13 venaient de prononcer leur fameux: "Houston, on a eu un problème" après l'explosion d'un réservoir d'oxygène d'un module.

Le commandant James Lovell nota alors rapidement quelques calculs dans l'espoir de faciliter le retour de la mission lunaire jusqu'à la Terre.

Le monde entier assista à la manoeuvre de Lovell et de ses deux pilotes, Jack Swigert et Fred Haise, pour contourner la Lune et revenir sur Terre après avoir été contraints de se réfugier dans le modèle lunaire Aquarius.

"Nous n'avions pas la technologie d'aujourd'hui", a confié à Reuters Jim Lovell, qui a aujourd'hui 83 ans.

"Je n'avais même pas de calculette. J'ai dû demander aux gens d'Houston de vérifier mes chiffres."

Un collectionneur américain, qui a souhaité rester anonyme, a fait l'acquisition de ce carnet dont Jim Lovell avait longtemps oublié l'existence.

"Je rangeais des vieilles choses dans une bibliothèque quand je l'ai retrouvé", a-t-il confié à Reuters.

"Mes enfants ont pris tout ce qu'ils voulaient et j'ai donné une grande partie de ma collection à des musées. J'ai décidé de le mettre aux enchères pour qu'une personne vraiment intéressée puisse en profiter."

