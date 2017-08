Une lettre des Beatles en quête d'un batteur vendue 40.770 euros

LONDRES (Reuters) - Une lettre manuscrite de Paul McCartney datée du 12 août 1960 et invitant un batteur non identifié à auditionner pour se joindre aux Beatles s'est adjugée chez Christie's pour 34.850 livres (40.770 euros).

Le document a été découvert plié dans un livre acheté dans un vide-grenier à Liverpool, ville natale des "Fab Four". On l'avait estimé entre 7 et 9.000 livres à l'occasion d'une vente de souvenirs liés au rock et à la pop mardi soir à Londres.

Peu après la date de rédaction de la lettre, le tout jeune groupe qu'étaient les Beatles s'était rendu à Hambourg pour une série d'engagements qui devaient préluder à une ascension fulgurante.

Selon des renseignements chronologiques en ligne relatifs aux Beatles, le batteur Pete Best était entré dans le groupe le 12 août. Il devait en être évincé deux ans plus tard pour être remplacé par Ringo Starr. La lettre passe pour l'une des premières traces du nom des Beatles.

L'article le mieux vendu chez Christie's est une pancarte avec la mention "Bed Peace" présenté aux médias durant l'un des "bed-ins" pacifistes de John Lennon et Yoko Ono en 1969.

Mike Collett-White, Philippe Bas-Rabérin pour le service français