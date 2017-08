Les banquiers de la City se rebellent contre le stress

<p>Les employés de la City londonienne engagent de plus en plus de recours juridiques contre le stress généré par leurs activités, selon un cabinet britannique spécialisé, GQ Employment Law. /Photo prise le 1er novembre 2011/

LONDRES (Reuters) - Les employés de la City londonienne engagent de plus en plus de recours juridiques contre le stress généré par leurs activités, a rapporté lundi un cabinet britannique spécialisé, GQ Employment Law.

Les problèmes de santé liés au stress dans le monde de la finance ont été illustrés ce mois-ci par le cas d'Antonio Horta-Osorio, le directeur général de la Lloyds, parti en congé maladie en raison de son "épuisement".

Pour Jon Gilligan, associé du cabinet GQ Employment Law, les désordres provoqués sur les marchés par la crise de la dette dans la zone euro ont accentué le stress subi par les employés du monde de la finance.

"Les conditions extrêmement difficiles de trading et la volatilité de ces quatre dernières années ont conduit à des niveaux record de stress et de troubles psychologiques à la City", dit-il.

Jon Gilligan ne fournit pas de chiffres précis sur le nombre de procédures juridiques liées au stress mais il assure que son cabinet est de plus en plus sollicité.

"La grande majorité des cas ont tendance à se régler sans aller devant la justice mais il y a plus de cas, et plus de cas à haute valeur, qui arrivent sur notre bureau cette année par rapport à l'année dernière", poursuit-il.

Jon Gilligan cite une étude de Health & Safety Executive qui estime à 18.000 le nombre d'employés du monde de la finance et des assurances au Royaume-Uni ayant été victimes de stress, de dépression ou d'angoisse liés au travail au cours des douze mois écoulés.

"Les efforts pour atteindre les objectifs de revenus, la menace du chômage et la culture des horaires à rallonge créent un environnement digne d'une cocotte minute", dit Jon Gilligan.

"Si un banquier ou un trader n'est plus en mesure de travailler à cause du stress, alors cela peut signifier une perte de revenus qui peut facilement aller chercher dans les dizaines de millions de livres sterling", ajoute-t-il.

