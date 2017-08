La crise de la zone euro inspire les humoristes

<p>La crise de la zone euro, qui semble sans fin, donne du grain à moudre aux caricaturistes et aux humoristes. Et, des pays les plus endettés aux chefs d'Etat et de gouvernement engagés dans la recherche d'une solution, nul n'échappe à leurs piques. /Photo d'archives/

par Michael Roddy

(Reuters) - La crise de la zone euro, qui semble sans fin, donne du grain à moudre aux caricaturistes et aux humoristes. Et, des pays les plus endettés aux chefs d'Etat et de gouvernement engagés dans la recherche d'une solution, nul n'échappe à leurs piques.

La Grèce, bien sûr, d'où est partie fin 2009 la crise de la dette souveraine, est la cible de nombreuses blagues.

Dont cette devinette qui court: "Pourquoi la Grèce n'a pu obtenir le versement de la dernière tranche du plan d'aide de l'UE et du FMI ? Parce que personne en Grèce ne travaille suffisamment longtemps pour avoir eu le temps de remplir le formulaire de demande."

Alors qu'il est question d'une décote ('haircut' en anglais, ou coupe de cheveux) des créances détenues par les investisseurs privés sur la dette grecque, le site en anglais du journal grec Kathimerini publie une caricature du Premier ministre grec George Papandreou amputé des deux bras et des deux jambes par la chancelière allemande Angela Merkel.

Légende: "Mais j'étais seulement venu pour une coupe de cheveux."

L'Irlande et le Portugal, qui ont dû eux aussi recourir à l'assistance financière de leurs partenaires européens et du Fonds monétaire international, sont également dans le collimateur.

"Un Grec, un Irlandais et un Portugais sont au bar. Qui paie l'addition ? Un Allemand."

Les clichés et les stéréotypes en tout genre forment souvent le coeur de ces plaisanteries, comme cette blague relayée par la Deutsche Welle qui, affirme le média allemand, proviendrait de Slovaquie: "Pour 400 euros, vous pouvez adopter un Grec. Il vivra chez vous, fera la grasse matinée, boira votre café, mangera à votre table puis fera la sieste, vous permettant ainsi d'aller travailler."

Il arrive parfois - rarement - que la Grèce ne soit pas concernée, comme dans cette autre devinette qui a circulé en Irlande au moment où l'ancien "Tigre celte" se demandait s'il n'allait pas vivre à son tour la faillite bancaire de l'Islande en 2008.

"Quelles sont les deux différences entre l'Islande et l'Irlande ? Une lettre et environ six mois."

La multiplication depuis deux ans des "sommets décisifs" et autres "réunions de la dernière chance" à Bruxelles, mais aussi au Luxembourg, en Hongrie, en Finlande, en Pologne ou ailleurs, et le sentiment que l'Union européenne réagissait trop tard, trop peu, ont naturellement fait les délices des humoristes.

"Combien faut-il de ministres européens des Finances pour remplacer une ampoule ? Aucun, il n'y a aucun problème avec cette ampoule."

Ou encore.

"Quel modèle de prévision économique décrit le mieux les perspectives de l'économie européenne ? Une double récession en W ou une reprise en V ? Ni l'un, ni l'autre. Le modèle le plus juste, c'est celui de la baignoire. Une forte déclivité suivie d'une période de stagnation avant que tout ne s'écoule par la bonde."

Les dirigeants européens en prennent aussi pour leur grade.

Comme ce faux additif au programme du sommet de la zone euro de mercredi soir à Bruxelles.

"19h15: Session de travail du Conseil européen. 20h00: Dîner de travail. 22h00: Rencontres bilatérales/Session des pays de la seule zone euro. 22h05: Conférences de presse/Silvio Berlusconi part en boîte de nuit, l'addition est pour lui. Angela refuse parce qu'elle le veut, Sarko parce qu'il le doit, Papandreou parce qu'il ne peut pas payer le taxi du retour."

Avec Carmel Crimmins à Dublin, Paul Taylor à Paris, Vera Eckert à Francfort; Henri-Pierre André pour le service français