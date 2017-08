Le championnat de France des râleurs fait recette

par Catherine Lagrange

LYON (Reuters) - Le caractère bougon des Français est tellement bien établi qu'un "championnat national des râleurs" se tient depuis le 23 septembre et jusqu'au 15 novembre en huit étapes dans tout l'Hexagone.

Des champions locaux sont sélectionnés et un titre de "plus grand râleur de France", doté d'un prix de 5.000 euros sera décerné au terme de la compétition.

Le vainqueur aura aussi la possibilité de tourner dans une publicité de la compagnie d'assurance Maaf, qui a fait de cette caractéristique française sa marque de fabrique.

A Lyon, au "Nombril du Monde", un petit café-théâtre des pentes de la Croix-Rousse, les candidats, recrutés auprès des ligues d'improvisation, des écoles de théâtre, des universités et par le biais des réseaux sociaux, ont défilé vendredi.

Face à la caméra et au jury, de façon préparée ou improvisée, ils ont entre trente secondes et deux minutes pour déverser leur colère qui doit nécessairement commencer par un tonitruant "Appelez moi le directeur !".

Ces instants de révolte feront ensuite l'objet d'un concours de "raling" par l'intermédiaire du site internet www.championnatdesraleurs.com.

Sur scène, pas intimidé pour un sou, Christophe Filliat, 21 ans, étudiant en comptabilité, déverse sa bile contre "les mecs cool" qui lui font de l'ombre depuis sa plus tendre enfance.

"J'aime bien jouer la comédie et c'est vrai que j'aime bien râler sur tout", reconnaît l'apprenti comédien.

Suivent Clément, belle voix de grave, qui vient "râler contre les râleurs", ou encore Franck, qui enrage contre ses vacances ratées en Ardèche.

SCÈNES DE MÉNAGE

Il y a aussi un jeune homme noir qui râle avec humour "contre la famille blanche qui l'a adopté et lui fait invariablement jouer le rôle du Roi Lion ou de Kirikou devant les invités".

Mais c'est la scène de ménage qui semble fournir la plus grande inspiration aux concurrents râleurs.

"Les candidats choisissent généralement des sujets de la vie quotidienne", déclare Laure Dumayet, qui dirige les auditions dans les huit villes de France.

Les petits embarras de la vie quotidienne et plus précisément ceux de la vie de couple. "Les hommes se plaignent de leurs femmes, et tout y passe", rapporte la jeune femme. "Elles dépensent trop d'argent, achètent trop de vêtements, ne sont pas drôles, crient tout le temps, elles sont trop collantes et ils veulent tous en changer !"

Après s'être défoulé contre leurs épouses, les candidats repartent, généralement rassérénés.

"Il n'y a qu'une seule femme qui est venue râler contre son compagnon", constate Laure Dumayet. "C'est une jeune femme très timide, qui s'est transformée sur scène et a réglé ses comptes avec son compagnon qui était assis dans la salle."

Pour Valérie Reingpach, chargée de la publicité à la Maaf, qui cite un sondage Opinionway dans lequel 93% des Français se reconnaissent râleurs, "c'est un sujet qui inspire, il en sort de très bonnes choses".

Edité par Yves Clarisse