Un cochon rose pour fêter les Pink Floyd

LONDRES (Reuters) - Un cochon géant a été suspendu lundi dans le ciel de Londres, au-dessus de la centrale électrique de Battersea, pour marquer la réédition par le label EMI des 14 albums studio des Pink Floyd.

L'engin gonflable, mesurant neuf mètres sur 4,5, fait référence à l'album "Animals" paru il y a 35 ans. Le graphisme de la pochette combinait une vue de la centrale, prise le 2 décembre 1976, et le cochon, photographié deux jours plus tard.

Le groupe britannique, avec ses albums cultes comme "The Dark Side of The Moon", "Wish You Were Here" ou "The Wall", a connu l'un des plus grands succès de l'histoire du rock, avec plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde.

Mike Collett-White, Jean-Stéphane Brosse pour le service français