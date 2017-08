Le flipper entre au musée à Baltimore

BALTIMORE, Maryland (Reuters) - Le plus grand musée dédié au flipper aux Etats-Unis ouvrira ses portes en novembre à Baltimore, dans le Maryland.

Le National Pinball Museum, qui retracera l'histoire de ce jeu né au XVIIIe siècle en France, regroupera quelque 900 modèles, dont un "bagatelle", simple plateau avec "clous" et l'un des quinze modèles fabriqués sur le thème de Star Wars.

David Silverman, un habitant de Washington, a d'abord présenté ses 300 modèles, dans un espace à Georgetown, dans la capitale fédérale américaine, avant de déménager à Baltimore dans un immeuble de quatre étages.

Quelque 6.000 personnes étaient déjà venues s'émerveiller sur sa collection en neuf mois.

Les jeux vidéo et les avancées technologiques ont rendu le "billard électrique" un brin dérisoire et les Etats-Unis ne comptent plus qu'un seul fabricant, Stern Pinball, dans l'Illinois.

Mais David Silverman, paysagiste d'une soixantaine d'années, assure, comme d'autres enthousiastes, que le flipper connaît un regain de popularité.

"Pour beaucoup d'entre nous, l'intérêt pour le flipper est toujours là", lance Bernie Kelm, 42 ans, co-fondateur de l'association Free State Pinball, créée dans les années 1980, qui gère aujourd'hui trois championnats de flipper et compte près de 120 membres.

