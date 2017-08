Un chat est retrouvé à 3.000 km du lieu de sa disparition

DENVER, Colorado (Reuters) - Un chat qui avait été perdu dans le Colorado a été retrouvé 3.000 km plus loin, rodant dans Manhattan cinq ans après sa disparition.

Grâce à une puce électronique dans son collier et une analyse au scanner, le Centre animalier de New York a pu retrouver l'origine de "Willow". C'est un citoyen inquiet qui a porté le chat marron, noir et blanc, au centre.

Mais selon les responsables de l'établissement, il est impossible que "Willow" ait pu parcourir tout seul les 3.000 km entre le Colorado et New York.

"Le chat était en très bonne condition, propre, un peu potelé", a déclaré le porte-parole du Centre animalier de New York. "Quelqu'un a très certainement pris soin de lui".

L'animal doit à présent passer une visite médicale pour s'assurer qu'il puisse voyager sans encombre par avion jusqu'à ses propriétaires dans le Colorado, qui n'ont pu être joints.

Keith Coffman, Benjamin Massot pour le service français, édité par Gilles Trequesser