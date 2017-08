Le frigo le plus rapide du monde est australien

SYDNEY (Reuters) - Chris Petrie a deux passions: les deux-roues et l'alcool. Cet Australien a conjugué les plaisirs en remplaçant l'assise de son scooter par un mini-frigo, pour traverser le désert en gardant la boisson au frais.

La police australienne a récemment arrêté cet engin peu conventionnel, dont le conducteur était éméché, rapporte mercredi la chaîne de télévision Network Ten.

Chris Petrie et son ami venaient d'achever la construction du bolide - le mini-frigo posé sur un cadre de scooter, propulsé par un moteur de 50 cm3 - et le premier ramenait le second chez lui, sur les routes du Queensland.

"Le temps de le construire, il s'est fait assez tard donc on a pensé qu'on pourrait faire une sortie test", a dit le jeune homme de 23 ans à Network Ten.

Pour se donner du courage, les deux hommes avaient avalé quelques bières. Le taux d'alcoolémie de Chris Petrie était trois fois au-dessus de la limite légale en Australie et il conduisait sans permis.

Au tribunal, le juge a appris que le mini-frigo était rempli de Cuba Libre (cocktail à base de rhum et de Coca-Cola).

Pauline Askin, Clément Guillou pour le service français