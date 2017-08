Le corps intact d'un plongeur retrouvé 17 ans après sa mort

LOS ANGELES (Reuters) - Le corps d'un plongeur disparu il y a 17 ans dans les eaux du lac Tahoe a été retrouvé étonnamment intact par un groupe de plongeurs, rapportent mardi les autorités locales.

Le corps de cet homme de 44 ans, toujours équipé de sa combinaison de plongée et de son tuba, reposait par 82 mètres de fond le long d'une falaise de granit.

Situé à la frontière entre la Californie et le Nevada, le lac Tahoe est le deuxième lac le plus profond des Etats-Unis. La température basse et stable de l'eau (entre 2 et 3 degrés) expliquerait l'état de conservation exceptionnelle du corps, selon les autorités.

Le corps avait été repéré une première fois en 2001 par des plongeurs, mais les secours n'avaient pas réussi à le retrouver.