Dans la plus haute tour du monde, le ramadan dure plus longtemps

<p>Les occupants du plus haut gratte-ciel au monde, la tour Burj Khalifa de Dubaï, doivent respecter chaque jour le ramadan deux minutes de plus que les autres musulmans de la ville, affirme un dignitaire religieux de l'émirat. "Burj Khalifa fait presque un kilomètre de haut (828 mètres), ce qui signifie que les gens dans les étages les plus élevés peuvent encore voir le soleil alors qu'il s'est déjà couché pour ceux qui sont en bas", a déclaré à Reuters le mufti de Dubaï. /Photo d'archives/

Mosab Omar</p>