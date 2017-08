Ivres, ils errent dans les carrières de Paris pendant 48 heures

PARIS (Reuters) - Entrés ivres dans les anciennes carrières de Paris, trois jeunes y ont erré pendant 48 heures avant d'être retrouvés par des policiers mercredi, a annoncé jeudi la préfecture de police.

La jeune femme, âgée de 22 ans, et les deux hommes, âgés de 24 et 25 ans, sont en bonne santé mais l'un des membres du groupe est en état de choc.

"Ils expliquent être descendus à cinq lundi soir, ivres", écrit la préfecture dans un communiqué. "Ils se sont séparés, et bien que la jeune femme se soient vantée de connaître les lieux, elle a fini par se perdre avec ses deux amis."

Leurs deux compagnons d'aventure ont eux retrouvé l'air libre sans problème.

Alertés de la disparition, 35 policiers séparés en six groupes sont partis mercredi à leur recherche en empruntant plusieurs accès au réseau.

Une des équipes a d'abord trouvé un document laissé par les disparus avec une date et une heure et précisant qu'ils se sont perdus et qu'ils se dirigent vers le sud.

Ils ont ensuite été retrouvés par un autre groupe de policiers.

Ils risquent jusqu'à 135 euros d'amende, l'accès au réseau des anciennes carrières étant interdit.

Jean-Baptiste Vey, édité par Yves Clarisse