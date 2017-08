Des milliers de "deuchistes" cultivent la nostalgie

par Mourad Guichard

SALBRIS, Loir-et-Cher (Reuters) - "Tu ouvres ta porte, tu n'es pas sûr de la refermer. Tu ouvres ta fenêtre, elle te tombe sur le bras. Mais les gens aiment ça".

Comme des milliers d'aficionados de la célèbre voiture populaire de l'après-guerre, Joël Landeroin, président de l'Association des deux-chevaux Clubs de France (A2CF), se prépare à la 19e Rencontre Mondiale des Amis des 2CV qui se tient de mercredi à dimanche à Salbris, dans le Loir-et-Cher.

Le téléphone vissé à l'oreille, Denis Huille, responsable du patrimoine historique chez Citroën, s'active.

"Nous attendons près de 6.000 véhicules venus de toute l'Europe et plusieurs milliers de personnes doivent participer, sur les cinq jours, aux activités proposées, comme ce concours de démontage et remontage ", explique celui qui accompagne l'organisation au nom de la maison mère.

À ses côtés, Christian Courte, président de l'association 2CV France 2011, organisatrice du rassemblement, s'arrache les cheveux devant l'ampleur prise par l'événement.

"La gendarmerie nous a pressés de trouver une solution pour endiguer les 80 kilomètres de bouchons cumulés autour de Salbris. Nous avons dû ouvrir des parkings tampons pour les dégager. Tout va bien aller", insiste-t-il.

En apprenant la fin de la production des 2CV en 1990, ce passionné avait fait le trajet jusqu'à l'usine du Portugal.

"C'était le 27 juillet 1990", soupire-t-il. "Je n'en veux pas à Citroën, les coûts de fabrication manuelle n'auraient plus été supportables. Nous vivons une autre époque industrielle."

Dans les allées légèrement boueuses, 500 bénévoles s'activent pour diriger les véhicules, monter les stands et assurer la logistique pour la cérémonie d'ouverture.

"MIEUX QU'UNE SPORTIVE"

Ce succès, qui ne semble pas faiblir plus de 20 ans après la fin de la production des 2CV, Denis Huille l'explique par plusieurs facteurs.

"Dès le départ, des rallyes et des raids ont été organisés dans le monde entier, Citroën ayant, dès 1949, décidé d'exporter un maximum de modèles. Du coup, la 2CV est connue dans le monde entier. En France, elle est synonyme de sortie de guerre et de 'Trente Glorieuses', une période qui entretient naturellement la nostalgie", analyse le cadre.

Pourtant, contrairement à d'autres marques automobiles qui ont fait le choix de remettre leurs vieilles gloires au goût du jour, comme pour la Mini, la Coccinelle ou la Fiat 500, PSA n'envisage pas de produire une 2CV modernisée.

"Nous ne sommes pas favorable au néo-retro", dit Denis Huille. "Il y aurait trop de contraintes techniques."

Joël Landeroin se satisfait très bien de son antiquité, dont l'idée est née en 1935 et dont le cahier des charges était simple: quatre places assises, 50 kg de bagages transportables, 60 km/heure en vitesse de pointe, boîte à trois vitesses et une suspension permettant de traverser un champ labouré avec un panier d'oeufs sans en casser un seul.

"C'est une voiture qui passe partout, qui est décapotable, qui possède quatre vraies places, mieux qu'une sportive pour beaucoup moins cher", souligne-t-il.

La plupart de ces passionnés vantent en outre le côté convivial développé entre "deuchistes".

"Quand deux deuchistes se croisent, ils se klaxonnent et se saluent, c'est une règle. Et jamais un deuchiste ne restera plus d'un quart d'heure en rade sur le bord du chemin, il y a aura toujours quelqu'un pour le dépanner", dit Joël Landeroin.

La manifestation est organisée par l'Amicale internationale des clubs de 2CV qui fédère 50.000 collectionneurs à travers le monde propriétaires de plus de 100.000 véhicules.

En France, on recense 180 clubs de passionnés qui proposent de nombreuses activités, comme des randonnées, des cortèges pour les mariages, mais aussi des visites touristiques comme à Lyon, Marseille ou dans les vieux quartiers de Paris.

De 1949 à 1990, Citroën a produit plus de cinq millions de 2CV. Personne ne sait combien il en reste en circulation dans le monde.

Edité par Yves Clarisse