Un Château d'Yquem vendu 85.000 euros, record pour un vin blanc

LONDRES (Reuters) - Un Château d'Yquem de 1811 a été vendu 75.000 livres (85.000 euros) mardi à Londres, devenant la bouteille de blanc la plus chère jamais vendue, selon le livre Guinness des records.

L'acheteur de cette bouteille de Bordeaux bicentenaire est le collectionneur privé Christian Vanneque, ancien sommelier en chef de La Tour d'Argent, à Paris. "C'est un vin rare, qui a été goûté à trois occasions et qui a reçu à chaque fois les cinq étoiles possibles", a-t-il déclaré à Reuters.

La bouteille de Sauternes sera exposée dans une vitrine blindée, dont la température et l'hygrométrie seront contrôlées, pendant six ans à son restaurant, le SIP Sunset Grill, à Bali, en Indonésie.

"Je l'ouvrirai dans six ans pour fêter le 50e anniversaire de la date à laquelle j'ai commencé à travailler à Paris et je le boirai avec ma femme, mes frères et des amis. Je connais déjà le menu qui l'accompagnera", a ajouté Christian Vanneque.

Le directeur de l'Antique Wine Company, Stephen Williams, qui a organisé la vente, a confié pour sa part: "Je verse toujours une larme quand je vends une bouteille de vin mais je suis réconforté par le fait qu'elle a été achetée par quelqu'un de passionné par le vin".

Alice Baghdjian, Benjamin Massot pour le service français, édité par Gilles Trequesser