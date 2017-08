Un nouveau château Louis XIV édifié non loin de Versailles

<p>Une réplique d'un château Louis XIV a récemment surgi de terre sur un terrain boisé d'une trentaine d'hectares non loin du château de Versailles. Le promoteur a rasé en 2008 un ancien manoir situé dans les Yvelines pour construire, "selon les règles des monuments historiques", cette bâtisse monumentale, entourée de douves et offrant tout le confort moderne. /Photo prise le 14 juillet 2011/

PARIS (Reuters) - Une réplique d'un château Louis XIV a récemment surgi de terre sur un terrain boisé d'une trentaine d'hectares non loin du château de Versailles.

Le promoteur a rasé en 2008 un ancien manoir situé dans les Yvelines pour construire, "selon les règles des monuments historiques", cette bâtisse monumentale, entourée de douves et offrant tout le confort moderne.

La réalisation de ce projet entre Louveciennes et La Celle Saint Cloud a suscité curiosité et interrogations parmi les associations de riverains s'interrogeant sur le but de cette opération immobilière.

"Au début il y avait des rumeurs, mais pas des réactions défavorables. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'opposition", a expliqué à Reuters Pierre Issard, président de l'association de défense de l'environnement Racine.

Dans le Parisien, le promoteur, Emad Khashoggi, expliquait en avril dernier qu'il s'agissait d'une habitation privée de haut standing, dont il n'a pas révélé l'investissement.

Le projet de construire prévoyait la remise en état du parc abritant l'ancien manoir du Camp et des écuries. Il a été accordé en 2008.

"C'est mieux que ce qu'il y avait avant. On peut dire que M. Khashoggi a mis le paquet. Je pense qu'il a voulu faire un coup et qu'il revendra le château à un cheikh saoudien", dit Pierre Issard.

Le "Château Louis XIV" est présenté sur le site d'Emad Khashoggi avec, pour légende, "du rêve à la réalité".

On y apprend que le projet s'appuie sur le château de Vaux le Vicomte dont s'inspira Louis XIV pour la construction de Versailles et "sur le plus pur style du XVIIe siècle".

Il développe une surface de près de 3.000 m2 "à usage exclusif d'habitation particulière", précise le document.

"Toute personne qui y pénètrera aura l'impression de passer une barrière temporelle et de revenir au temps des perruques poudrées et des carrosses tirés par quatre chevaux".

A l'intérieur, "tout n'est que chic et luxe", promet la Cogema, citant un spa, un hammam, un salon de méditation et une piscine, notamment.

"Et pendant ce temps-là, certains dorment sur le trottoir", écrit un habitant sur le site du journal municipal de Louveciennes.

Gérard Bon et Charles Platiau, édité par Yves Clarisse