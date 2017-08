Richie McCow va tenter de faire mieux que Paul le poulpe

WELLINGTON (Reuters) - Suivant l'exemple de Paul le Poulpe, les supporteurs néo-zélandais comptent sur les prédictions d'un petit veau fraîchement né pour conduire leur pays à la victoire lors de la Coupe du monde de rugby cet automne.

Selon le New Zealand Herald de vendredi, "Richie McCow", jeu de mots avec le capitaine néo-zélandais Richie McCaw, est le nom d'un petit veau noir avec des tâches argentées sur son front. Sa peau noire est semblable à la tenue des All Blacks et l'argent rappelle la fougère brodée sur le maillot des rugbymen néo-zélandais.

A l'instar de Paul le Poulpe qui s'était révélé être un pronostiqueur hors pair lors du mondial de football, Richie McCow devra choisir de manger dans l'une des deux boîtes portant chacune les couleurs des protagonistes des matches de la Nouvelle-Zélande.

Mais le jeune animal devra résister à la pression. Son propriétaire Kyle Underwood, un fermier du Northland, a déjà prévenu que l'abattoir l'attendait s'il conduisait l'équipe nationale à la défaite.

La Nouvelle-Zélande n'a remporté qu'une seule fois la Coupe du monde, en 1987. Les Français affronteront les All Blacks le 24 septembre prochain à Auckland.

Paul le poulpe avait prédit les résultats de sept rencontres de l'équipe d'Allemagne de football, de même que celui de la finale Espagne-Pays-Bas.

Adrian Bathgate, Benjamin Massot pour le service français