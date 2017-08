Paris-Tokyo en 2h30? Dans un futur peut-être pas si lointain

<p>Vue aérienne de Tokyo. Relier Paris à la capitale japonaise en deux heures 30, à peine plus du temps qu'il n'en faut pour aller en voiture de la capitale française à Lille, pourrait être un jour possible, prédit EADS, maison-mère d'Airbus. En lui faisant survoler l'atmosphère tout en utilisant des biocarburants lors de la phase de décollage, EADS pense pouvoir éviter le bruit excessif et la pollution que l'on reprochait au Concorde lorsqu'il volait encore. /Photo d'archives/

Yuriko Nakao</p>