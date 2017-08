Un film sur Chaplin va faire la fortune d'un collectionneur

LONDRES, 31 mai (Reuters Life!) - Un court métrage inédit et inconnu sur Charlie Chaplin devrait être cédé pour plus de 100.000 livres (114.330 euros) lors de sa mise aux enchères à la fin du mois prochain, a annoncé mardi la maison d'arts et d'antiquités britannique Bonhams.

Le film intitulé "Charlie Chaplin in 'Zepped'" pourrait être une oeuvre de propagande réalisée en Grande-Bretagne durant la Première guerre mondiale. La pellicule a été découverte dans une vieille boîte de films par le collectionneur anglais, Morace Park, qui l'a acheté sur le site d'enchères en ligne eBay pour 3,20 livres (3,65 euros).

Selon le commissaire-priseur, le court-métrage, d'une durée de sept minutes, montre Charlie Chaplin en train de faire décoller un dirigeable zeppelin, de fabrication allemande, utilisé à l'époque dans des raids contre le Royaume-Uni.

Cette fragile pellicule de nitrate, datée de 1916, est l'une des toutes premières de l'histoire du cinéma à comporter des images d'animation, d'après la maison Bonhams, qui la mettra en vente aux enchères le 29 juin à Londres.

"Au début, je n'avais aucune idée de ce que je détenais", raconte Morace Park. "J'ai consulté les experts de films en Europe et aux Etats-Unis et (...) un même commentaire revenait: aucun d'eux n'avait jamais vu ce type de film avant".

Charlie Chaplin devait ignorer l'existence même de ce film, explique David Robinson, critique de film et biographe de l'acteur britannique, devenu célèbre par son jeu de mimes.

Selon David Robinson, pour créer "Charlie Chaplin in 'Zepped'", le réalisateur anonyme a procédé à un montage à partir de trois films de Charlie Chaplin - "His New Profession" (1914), "A Jitney Elopement" (1915) et "The Tramp" (1915) - et a intégré des séquences d'animation en "stop-motion" (image par image) et d'autres effets spéciaux.

Mike Collett-White, Claude Chendjou pour le service français, édité par Nicole Dupont